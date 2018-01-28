28 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL 
8°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.702 1.77 EURO 4,6620 0.05
USD 3,7530 0.01 ALTIN 163,020 0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mardin'de FETÖ'nün "Midyat imamı" tutuklandı

28 Ocak 2018 Pazar - 15:21 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 15:21

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Midyat imamı" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 farklı  numaradan FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit  edilen Coşkun S. İstanbul'da gözaltına alındı. 
 
Hakkında 10 tanık beyanı bulunan ve Nisan 2016'da Amerika'ya giderek  FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü tespit edilen zanlı emniyetteki  işlemlerin ardından adliyeye sevk edidi.
 
Zanlı Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.