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Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  30 Mart 2021 Salı - 15:17 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 15:34

Eren-5 Operasyonu kapsamında, hava destekli düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.


 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 Operasyonu  kapsamında Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 
 
Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri  kullandı:
 
"Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz... Eren-5 Operasyonu kapsamında  Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli  operasyonda terörist sayısını 5 daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz.  Tebrikler."
 
Bakanlıktan operasyona ilişkin yapılan açıklamada da "Eren-5  Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma  Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH)   birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 5 bölücü  örgüt mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam  etmektedir." ifadelerine yer verildi.
 
  
 

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bakan soylu Mardin Bagok Eren-5
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