Marcao Kerem Aktürkoğlu kavgası! Marcao ne yaptı, kaç maç ceza alır? Marcao kaç maç yok?

Süper Lig'in açılış maçının son haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadeleye Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde attığı yumruk damga vurdu. Yaşanan olaylar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalan Brezilyalı savunmacıya sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı. Marcao Kerem Aktürkoğlu neden kavga etti, Marcao neden yumruk attı? Marcao kaç maç ceza alır? Marcao kaç maç yok?

Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu'na saldırarak sahanın ortasında önce kafa ardından yumruk atan Marcao, VAR kararıyla kırmızı kartla oyundan atıldı. Yaşanan olayların ardında 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu Fatih Terim oyundan çıkardı. Marcao'nun genç yıldıza yaptıkları sarı-kırmızılı taraftarları da sinirden çıldırttı. Brezilyalı savunmacı için "Evine dön" mesajları yayınlanırken 100 binden fazla tepki paylaşımı yapıldı.

Marcao Kerem Aktürkoğlu kavgası

Kerem Aktürkoğlu, kaçırdığı bir pozisyonun ardından saha içinde Marcao ile tartıştı. Brezilyalı stoper, Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attı daha sonra yumrukladı.

Hakem Erkan Özdamar, pozisyonu VAR'da seyrettikten sonra Marcao'ya kırmızı kart gösterdi.

Marcao kaç maç ceza alır?

Kırmızı kart sonrası Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.