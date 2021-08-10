Batı Afrika'da gelen virüs haberi korkuttu. Dünya koronavirüs ile savaşını sürdürürken DSÖ'den yeni virüs açıklaması geldi. Batı Afrika'da, Gine'de ilk 'Marburg humması' vakası görüldüğünü duyurdu. Yarasalardan bulaşan ve ölüm oranı çok yüksek olan virüs için henüz bir tedavi ya da aşı bulunmuyor. Peki, Marburg virüsü nedir? Marburg humması belirtileri ne? Marburg virüsü ölümcül mü? Marburg virüsü bulaşıcı mı? İşte Marburg virüsü ile ilgili tüm detaylar...
DSÖ Afrika Direktörlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Gueckedou bölgesinde bir klinikte tedavi gören ve akabinde hayatını kaybeden bir hastadan alınan örneklerde, Marburg hummasının tespit edildiği bildirildi.
Hastadan alınan örneklerin gönderildiği Senegal'deki Pasteur Enstitüsünün de Marburg humması tanısını doğruladığı aktarıldı.
Açıklamada, ülkede 2014-2016 ve 2021'de patlak veren Ebola salgınının da yine Gueckedou'da ortaya çıktığı hatırlatıldı.
Marburg hummasının geniş bir alana yayılma potansiyeli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Gine'nin benzer şekilde bulaşan Ebola ile mücadele tecrübesinden yararlanarak yerel yetkililerle çalışıldığı belirtildi.
MARBURG VİRÜSÜ NEDİR?
Ebola'nın yakın bir "akraba türü" olan Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.
MARBURG VİRÜSÜ BULAŞICI MI?
İnsanlara meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya temas yoluyla yayılıyor.
MARBURG VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NE?
Enfekte kişilerde, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.