Maraton koşusu için hangi yollar kapalı? Vodafone İstanbul yarı maratonu kapalı yollar (bugün hangi yollar kapalı)

Bugün hangi yollar kapalı? Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, yarın 15. kez gerçekleştirilecek. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte Maraton’dan dolayı İstanbul’da bugün kapalı olan yollar…

İstanbul’da 21 kilometre parkurunda koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde yarışacak. Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) yapılacak dönüş ile birlikte atletler, başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaşacak. Peki, Bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı?

VODAFONE İSTANBUL YARI MARATON NEDENİYLE KAPALI YOLLAR

02.00 İLE 13.00 ARASI

Samatya güney Yol, Sahil Kennedy Caddesi güney Yol, Sirkeci-Sultanahmet ayrımı,

Yenikapı İDO arası,

Namık Kemal varyant dönüşleri,

Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı

05.00 İLE 13.00 ARASI

Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs Kavşağı'na kadar

Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

D100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray-Eyüp ayrımları D100 üzerinden kapatılacak

Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

Gülhane Parkı sahil alt girişleri

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılamayacak)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılamayacak)

Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek)

Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek)

Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Galata Köprüsü çift yönlü olarak Perşembepazarı'nın olduğu yerden kapatılacak

Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak

Samatya güney (sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dahil) Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde) Feshane'ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacak

Edirnekapı'dan Ayvansaray'a dönüşler kapatılacak.

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

"Samatya güney yol, Sahil Kennedy Caddesi güney yol, Sirkeci-Sultanahmet ayrımı, Yenikapı İDO arası Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı yolları 02.00 ile 13.00 arası trafiğe kapalı olacak.

Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs Kavşağına kadar, Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak, D100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray-Eyüp ayrımları D100 üzerinden, Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılamayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılamayacak), Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek),Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek), Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadirhas Caddesi çift yönlü, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü, Galata Köprüsü çift yönlü olarak Perşembepazarı'nın olduğu yerden, Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine, Samatya güney (sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dahil) Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde) Feshane'ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar ve Edirnekapı'dan Ayvansaray'a dönüşler 05.00 ile 13.00 saatleri arası trafiğe kapatılacak."