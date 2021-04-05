Maraşlı neden yok? Maraşlı kaldırıldı mı? Maraşlı'nın akıbeti belli oldu!

Yayınlandığı günden bu yana hem oyunculukları hem de hikayesi ile izleyicilerden tam puan almayı başaran Maraşlı dizisi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sırdışı öyküsü ile ilgi çeken Maraşlı dizisi ile ilgili gelen haberler izleyicileri üzdü. Son günlerde biribiri ardına final yapan dizilerin ardından Maraşlı'nın da yayıncı kuruluşun yayın akışında yer almaması 'Maraşlı yayından kaldırıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi.
MARAŞLI NEDEN YOK? MARAŞLI KALDIRILDI MI?
Sıra dışı öyküsü ve aksiyon dolu dahneleriyle izleyicileri ekranlara bağlamayı başaran Maraşlı'da da çok dizi setinde olduğu gibi koronavirüs paniği yaşanıyor. Dizi setinde ciovd vakalarının tespit edilmesinin ardından Maraşlı'nın da kısa bir süre seyircisinden ayrı kalacağı bildirildi.
BURAK DENİZ TEDAVİ ALTINDA!
Maraşlı dizisinin barol oyuncularından Burak Deniz'ın covid testi pozitif çıktı. Burak Deniz'in virüs testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya girdiği öğrenildi.
MARAŞLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Hal böyle olunca setteki çalışmaların da aksaklığa uğraması nedeniyle yeni bölümünün ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı. Oynadığı Celal rolüyle özdeşleşen Burak Deniz'in karantinaya girmesiyle beraber Maraşlı dizisinin hangi tarihte ATV ekranına döneceği sorgusu da yürütülmeye başlandı. Pazartesi akşamlarının olmazsa olmaz projesi niteliği kazanan Maraşlı'nın yapımcısı tarafından yeni bölüm yayın tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Yapımcılığında Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yer aldığı, Burak Deniz ile Alina Boz’un başrollerini üstlendiği Tims&B Productions imzasıyla yayınlanan Maraşlı dizisinin kesinlik kazanmamakla birlikte haftaya kaldığı yerden yayına girmesi bekleniyor.
BUGÜN MARAŞLI VAR MI?
Yapımını ''Tims&B Productions'ın,yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, aşrollerini Burak Denizve Alina Boz'un paylaştığı, büyük bir ilgiyle izlenen "Maraşlı" bu akşam özel bölümüyle ekrana geliyor.Maraşlı ve Mahur'un unutulmaz anlarının ekrana geleceği bölümde hafızalara kazınan aksiyon sahneleri de izleyiciyle buluşacak...