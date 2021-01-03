Maraşlı ne zaman? Maraşlı dizisi oyuncuları kim?

Burak Deniz ve Alina Boz'un barollerini paylaştığı Maraşlı dizisinden ilk fragman geldi. Maraşlı gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor. Peki, Maraşlı dizisi ne zaman başlıyor? Maraşlı oyuncuları kim? İşte Maraşlı dizisi konusu ve oyuncu kadro

Burak Deniz ve Alina Boz'un barollerini paylaştığı Maraşlı dizisi başlıyor. yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Denizve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" görkemli oyuncu kadrosu yepyeni hikayesiyle ekranlarda olacak. Peki, Maraşlı dizisi ne zaman başlıyor? Maraşlı oyuncuları kim? İşte Maraşlı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!

MARAŞLI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" görkemli oyuncu kadrosu, ezber bozan hikayesiyle 11 Ocak Pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor. Maraşlı 11 Ocak Pazartesi 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

MARAŞLI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz'in 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat verdiği dizide ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abd ül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar rol alıyor.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU

Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan Maraşlı; kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür.

Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.