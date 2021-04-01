Maraşlı dizisinin yıldızı Burak Deniz koronavirüse yakalandı!

Dizi Doktoru'da yer alan habere göre; Burak Deniz'in partneri Alina Boz'un Covid-19 test sonucunun ilerleyen saatlerde belli olacağı öğrenildi.

DİDEM SOYDAN İLE AŞK YAŞIYOR

Son dönemin popüler oyuncusu Burak Deniz ile model Didem Soydan 'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor. Etiler 'de hastane çıkışında görüntülenen Burak Deniz, kontrol için geldiğini söyledi.

EVLİLİK YANITI

"Set çok yoğun devam ediyor. Evden işe işten eve geliyorum" diyen Burak Deniz, habercilerin, "Didem Soydan'la evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. "Didem'le vakit geçiriyorum. Evde kişisel bakımlarımı yapıyorum. Evlilik olayları içinde kısmet bu işler" diye yanıt verdi.3