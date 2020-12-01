Maraş’ta temsilcilik açacak

Kıbrıs’ın ekonomik olarak kalkınmasına Konsey olarak büyük önem verdiklerini ifade eden Terzioğlu, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte İngiliz ve ABD’li firmaların da Ada’ya ilgilerinin arttığını gözlemlediklerini vurguladı.
Başkanlığını Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın yaptığı ATBD Council Girne Temsilciliği’nin kısa sürede 60’a yakın üye sayısına ulaştığını kaydeden Terzioğlu, bunların arasında Yavru Vatan’da faaliyet gösteren İngiliz ve ABD’li firmaların da olduğunu ifade etti. Kapalı olan Maraş’ın açılmasına Türkiye’nin de büyük destek verdiğinin altını çizen Terzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen haftalarda Maraş’ı ikinci kez ziyaret ettiğini hatırlattı. Tüm bu gelişmelerin de etkisiyle burada da bir temsilcilik açmaya karar verdiklerini vurgulayan Terzioğlu, “Gerek üyemiz olan, gerekse görüştüğümüz İngiliz ve ABD’li firmalar Maraş’ın yeniden inşasında görev almak istiyorlar. Hatta bu konuda şimdiden hazırlık yapan firmaların olduğunu duyuyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde mağazaları bulunan ABD’li gayrimenkul şirketi Keller & Williams Girne’de mağaza açtı.Bu firmaların sayısının artmasını bekliyoruz” dedi.Türkiye ile Amerika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek üzere 2016 yılında kurulan ATBD Council’ün İzmir, Bodrum, Ankara ve Adana’da da temsilcilikleri buluyor. Konsey’in ayrıca ABD Washington, New York ve Florida’da da temsilcilikleri var.