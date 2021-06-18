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Maramara'da kriz dalga dalga büyüyor! 2 yıl önce uyarı yapılmış
Marmara Denizi’ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırıldığı raporda, bölgeyi etkisine alan müsilajın sebebine işaret edildi! Marmara’daki kirlilikle ilgili 2 yıl önce ortaya konulan raporlara rağmen, geç kalındığı belirtiliyor.
Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj felaketinin ayak seslerinin önceden ortaya konulmasına karşın, gereken müdahale ve denetimlerde geç kalındığını gösteren bilgilere ulaşılmaya devam ediliyor. TÜBİTAK-MAM tarafından yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 2017-2019 Programı” kapsamında 2 yıl önce ortaya konulan raporlardan yansıyanlar felaketin adeta göz göre göre geldiğini gösteren bilgiler içeriyor.