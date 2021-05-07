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Milyonluk tekneler orada! Manzara korkunç, denizi sardı...

Mustafa ESEN- Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL (DHA) |  07 Mayıs 2021 Cuma - 16:26 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 16:34

Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası, milyonluk teknelerin bulunduğu Pendik Marina'yı da kapladı.


Son haftalarda Marmara Denizi'nde sıklıkla deniz salyası olarak bilinen müsilaj görülüyor. Pendik Marina'yı da deniz salyaları tamamen kapladı.
 
Milyonluk teknelerin demirlediği marinayı saran deniz salyaları, çevredekilerde endişeye yol açtı.
 
Görüntüsü ile denizin tüm güzelliğini bozan deniz salyaları, kokusu ile de rahatsız etti.  Balıkçılık yapan Ercan Erin, "Manzara çok kötü. Siz de görüyorsunuz zaten anlatmamıza gerek yok. Ben 10 sene önce bunu gördüm. İskelelerden midye çıkartıyorduk. O zaman bu kadar değildi. Tekneleri sarmış durumda, marinayı sardı. Her taraf böyle" şeklinde konuştu. 
 
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Marmara Denizi deniz salyası Pendik Marina
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