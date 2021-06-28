Manuel şanzımanlı Swift Hibrit yolda!

1.2 litre hacmindeki K12D Dualjet motoru ve 12V gücündeki bataryasıyla şehir içi kullanımlarında %20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlayan Swift Hibrit, GL donanım seviyesinde 5 ileri manuel şanzımanlı olarak kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sınıfında oldukça düşük yakıt tüketim değerlerine imza atan manuel şanzımanlı Swift Hibrit, aynı zamanda Adaptif Hız Sabitleme (ACC) Sistemi, Radar Fren Destek Sistemi (RBS), LCD yol bilgi ekranı, Start-Stop sistemi, otomatik farlar, deri direksiyon simidi, LED farlar ve LED stop lamba grubu, piyano vites topuzu gibi donanım ve güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Fiyat 199.9 bin TL’den başlıyor



Lansman fiyatına sahip Araç temmuzdan itibaren teslim edilmeye başlanacak. Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisiyle donatılan, 1.2 litre hacmindeki K12D Dualjet motora ve 12V gücündeki bataryaya sahip 5 ileri vitesli Suzuki Swift Hibrit için ön satış uygulaması devreye alındı. Uygulamayla birlikte; GL donanım seviyesinde 199 bin 900 TL’lik fiyat mevcut olacak.GL donanım seviyesine sahip manuel şanzımanlı Swift Hibrit’te LCD yol bilgi ekranı, Start-Stop sistemi, otomatik farlar, deri direksiyon simidi, LED farlar ve LED stop lamba grubu, elektrikli yan aynalar, orta konsolda 4 bardak tutucu ve piyano siyah vites topuzu gibi iç donanım özellikleri yer alıyor. Suzuki Swift Hibrit, aynı zamanda sahip olduğu güvenlik fonksiyonları ve teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor.



Hibrit ile yakıt tasarrufu



935 kg boş ağırlığa sahip Swift Hibrit’in kaputunun altında daha fazla yakıt ekonomisi ve daha düşük CO2 emisyon değerleri sunan dört silindirli 83 PS güç üreten 1,2 litrelik K12D Dualjet motor yer alıyor. 5 ileri manuel şanzımanlı Swift Hibrit, 100 km hızlanmasına ortalama 13,1 saniyede erişirken, maksimum 180 km/s hızlanmaya ulaşıyor. Şehir içi kullanımlarda yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufuna imza atan manuel şanzımanlı Swift Hibrit, karma kullanımda ise 100 km’de ortalama 4,9-5,0 lt tüketim değeriyle öne çıkmakta.