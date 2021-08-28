Olay, dün Şavşat ilçesine bağlı Eskikale köyü yaylasında meydana geldi. Selfinaz Güner ve 6 torunu, yaylada topladıkları mantarları yedikten sonra fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Güner ve torunları hastaneye kaldırıldı. Ancak Güner kurtarılamadı, 6 torunun tedavisi ise hastanede sürüyor.
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- Mantardan zehirlenen büyükanne öldü! 6 torun hastanede
Mantardan zehirlenen büyükanne öldü! 6 torun hastanede
Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) | 28 Ağustos 2021 Cumartesi - 10:39 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 10:39