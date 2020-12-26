Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 100 lira olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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Mansur Yavaş, 2021 yılı asgari ücret miktarını açıkladı
AA | 26 Aralık 2020 Cumartesi - 22:00 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 22:00