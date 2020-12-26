Mansur Yavaş, 2021 yılı asgari ücret miktarını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personeli için asgari ücret tutarını 3 bin 100 TL olarak belirlediklerini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 100 lira olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.