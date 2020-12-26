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Mansur Yavaş, 2021 yılı asgari ücret miktarını açıkladı

AA |  26 Aralık 2020 Cumartesi - 22:00 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 22:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personeli için asgari ücret tutarını 3 bin 100 TL olarak belirlediklerini duyurdu.


Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Yılbaşıyla birlikte belediyemizde  görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 100 lira olmasına karar  verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız  kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
 
 

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