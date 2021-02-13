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Manken Elif Ece Uzun: Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyor!
İşadamı Mehmet Tuş ile 2019 yılında evlenen Elif Ece Uzun, eşinin uyuşturucu kullandığını ve kendisinden şiddet gördüğünü söyledi. Mahkemeye başvuran model, 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
Manken Elif Ece Uzun, 1.5 yıl önce evlendiği, ikiz çocuklarının babası işadamı Mehmet Tuş’un defalarca fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia ederek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.