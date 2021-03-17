Manisa’ya 250 milyon TL’lik jant fabrikası!

Maxion İnci Jant Grubu, ağır ve ticari araç jant üretim kapasitesini arttırmak üzere 250 milyon TL tutarında yeni tesis yatırımı yapacak.

Maxion İnci Jant Grubu’nun Manisa OSB Bölgesi’ndeki 5. fabrikası olacak 21 bin metrekarelik alana kurulan yeni ağır ve ticari araç jant üretim fabrikasının inşaat ve altyapı çalışmaları tamamlandı. 2022 yılında resmen faaliyete geçmesi planlanan yeni fabrikayla birlikte ilk etapta 80 kişi istihdam edilecek. İlave istihdamla birlikte Maxion İnci Jant Grubu toplam çalışan sayısı 1800 olacak. Bu yatırımla mevcut ağır ve ticari araç jant üretim kapasitesi özellikle tubeless jantlarda 800 bin adet artarak toplam ağır ve ticari araç jant kapasitesini 3 milyon adet janta çıkaracak. Yeni yatırımla birlikte Manisa bölgesinde ihracatta ve istihdamda artış sağlanacak. Yeni yatırımla birlikte 60 milyon dolar ek satış ve 50 milyon dolar ek ihracat gerçekleştirmesi hedefleniyor.