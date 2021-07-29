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Manisa Valiliği'nden Turgutlu'da yakalanan 2 PKK'lı ile ilgili açıklama

DHA |  29 Temmuz 2021 Perşembe - 23:57 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 23:57

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalanan 2 PKK'lının, Manisa Valiliği'nce yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgunun söz konusu olmadığı bildirildi. Açıklamada, "Terör operasyonu neticesinde gözaltına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgu söz konusu değildir" denildi.


Turgutlu'da bugün gözaltına alınan PKK/PYD şüphelisi 2 kişi hakkında Manisa Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Turgutlu'da bugün gözaltına alınan PKK/ PYD şüphelisi 2 şahıs, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak, orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Terör operasyonu neticesinde göz altına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi yada bulgu söz konusu değildir."

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