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Manisa Şehzadeler TOKİ kura sonuçları - Manisa Şehzadeler TOKİ çekilişi (400 konut) kura sonuçları isim listesi!

17 Haziran 2020 Çarşamba - 14:10 | Son Güncelleme : 17 06 2020 - 14:10

Manisa İli Şehzadeler İlçesi 400 / 100000 Konut Toplukonut Projesi Manisalılar tarafından merak ediliyor. Manisa Şehzadeler TOKİ çekilişi ile, 2+1 400 konutun hak sahibi belli olacak. 400 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları, saat 13.00’te noter huzurunda canlı olarak çekilecek. TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile 400 kişi konutun sahibi belli olacak. Peki, TOKİ Manisa Şehzadeler TOKİ kura isim listesi 2020 nasıl öğrenilir? İşte Manisa Şehzadeler TOKİ 2020 kura çekilişi ve TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları sorgulama…


Manisa Şehzadeler TOKİ çekiliş sonuçları yakından takip ediliyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Manisalıların gözü bugün çekilen TOKİ Manisa Şehzadeler çekiliş sonuçlarında. 2+1 400 konutun sonuçları saat 13.00’de çekilecek kura ile belli olacak. Peki, Şehzadeler TOKİ kura sonuçları nereden canlı izlenecek? Şehzadeler kura sonuçları isim listesi 2020…

MANİSA ŞEHZADELER TOKİ ÇEKİLİŞİ

TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 13.00’te yapılacak çekiliş, tamamlanmasıyla E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ ŞEHZADELER AKU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ŞEHZADELER TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

Manisa Şehzadeler kura çekilişi sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ MANİSA ŞEHZADELER TOKİ KURA SONUÇLARI

MANİSA ŞEHZADELTOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

 

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