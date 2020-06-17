Manisa Şehzadeler TOKİ kura sonuçları - Manisa Şehzadeler TOKİ çekilişi (400 konut) kura sonuçları isim listesi!

Manisa Şehzadeler TOKİ çekiliş sonuçları yakından takip ediliyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Manisalıların gözü bugün çekilen TOKİ Manisa Şehzadeler çekiliş sonuçlarında. 2+1 400 konutun sonuçları saat 13.00’de çekilecek kura ile belli olacak. Peki, Şehzadeler TOKİ kura sonuçları nereden canlı izlenecek? Şehzadeler kura sonuçları isim listesi 2020…
MANİSA ŞEHZADELER TOKİ ÇEKİLİŞİ
TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 13.00’te yapılacak çekiliş, tamamlanmasıyla E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ ŞEHZADELER AKU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
ŞEHZADELER TOKİ KURA SONUÇLARI 2020
Manisa Şehzadeler kura çekilişi sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ MANİSA ŞEHZADELER TOKİ KURA SONUÇLARI
MANİSA ŞEHZADELTOKİ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.