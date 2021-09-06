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Manisa Kula TOKİ sonuçları açıklandı mı? Kula TOKİ kura sonuçları isim listesi!

06 Eylül 2021 Pazartesi - 17:41 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 17:41

TOKİ Manisa Kula sonuçları merak ediliyor. Manisa Kula 304 adet Konut Belirleme Kurası 6 Eylül da saat 11:00'da, TOKİ Merkez Bina Bilkent Plaza B1 Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Peki, Manisa Kula TOKİ sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu?


Kula TOKİ sonuçları araştırması başladı. Manisa Kula TOKİ sonuçları isim listesi açıklandı mı, sorusuna yanıt aranıyor. TOKİ Merkez Bina Bilkent Plaza B1 Blok Konferans Salonu'nda çekilen kura sonuçları isim listesi sorgulanıyor.

MANİSA KULA TOKİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Manisa Kula TOKİ sonuçları canlı olarak açıklandı. TOKİ kura çekilişleri pandemi nedeniyle vatandaşların katılımı olmadan noter huzurunda canlı yayında açıklandı.

Manisa Kula TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/

Yatay Mimari ile Yükselen Türkiye kapsamında Manisa Kula projesinde 2+1 ve 3+1 dairelere yer veriliyor.

 

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