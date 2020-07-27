- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Manisa Kula TOKİ kura sonuçları – TOKİ Manisa Kula kura çekilişi - 3 +1 210 2+1 90 Manisa Kula TOKİ sonuçları…
Manisa Kula TOKİ kura sonuçları – TOKİ Manisa Kula kura çekilişi - 3 +1 210 2+1 90 Manisa Kula TOKİ sonuçları…
27 Temmuz 2020 Pazartesi - 14:17 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 14:17
TOKİ Manisa Kula kura çekilişi ve sonuçları merak ediliyor. Manisa İli Kula İlçesi 300 / 100000 Konut Talep Projesi başvurusu onaylanan Manisalılar, TOKİ Manisa Kula kura çekilişi ve sonuçlarını araştırıyor. 2+1 210 - 3+1 90 konutun hak sahibinin belirleneceği Manisa Kula TOKİ kura sonuçları, saat 14.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Manisa Kula kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Manisa Kula TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nereden kontrol edilir? İşte Manisa Kula TOKİ sonuçları…
Manisa TOKİ Kula kura sonuçları isim listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Manisalılar, TOKİ Manisa Kula çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 210, 3+1 90 toplam 300 kişinin konut sahibi olacağı Manisa Kula TOKİ kura sonuçları saat 14.00’de çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Manisa Kula kura çekimi ve sonuçları…
TOKİ MANİSA KULA KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Manisa kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
MANİSAN KULA TOKİ KURA SONUÇLARI
TOKİ Manisa Kula 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
MANİSA KULA TOKİ KURA SONUÇLARI 2020