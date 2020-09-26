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Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Manisa FK hangi kanalda, canlı izlenebilecek mi?

26 Eylül 2020 Cumartesi - 14:15 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 14:15

Manisa FK- Kocaeli maçına az bir süre kaldı. Manisa FK, TFF 2. Lig'in 2.hafta mücadelesinde Kocaelispor'u konuk ediyor. 2009 yılında Süper Lig’den düşen Kocaelispor Manisa FK takımına konuk olacak. Manisa FK Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manisa FK – Kocaelispor maçı detayları…


TFF 2.Lig'in 2.haftasında oynanacak karşılaşmada Manisa FK, Kocaelispor'u konuk edecek. TFF 1. Lige çıkabilmek için mücadele verecek olan Manisa FK ve Kocaelispor bu karşılaşmadan 3 puan avantaj sağlayacak. Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman, hangi kanalda, canlı izlenebilecek mi?

MANİSA FK- KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK, bugün saat 16.00’da Manisa Mümin Özkasap stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi Özgür Reha Alıcı yönetecek. Alıcı'nın yardımcılıklarını Şeyhmus Baysal ve Selçuk Kaplan yapacak.

MANİSA FK- KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI MI?

TFF ve Misli.com arasında yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamalarından izlenebilecek. Manisa FK - Kocaelispor müsabakası da Misli.com uygulaması ve internet sitesi üzerinden izlenebilecek.

 

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