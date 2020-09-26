Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Manisa FK hangi kanalda, canlı izlenebilecek mi?

TFF 2.Lig'in 2.haftasında oynanacak karşılaşmada Manisa FK, Kocaelispor'u konuk edecek. TFF 1. Lige çıkabilmek için mücadele verecek olan Manisa FK ve Kocaelispor bu karşılaşmadan 3 puan avantaj sağlayacak. Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman, hangi kanalda, canlı izlenebilecek mi?
MANİSA FK- KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manisa FK, bugün saat 16.00’da Manisa Mümin Özkasap stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi Özgür Reha Alıcı yönetecek. Alıcı'nın yardımcılıklarını Şeyhmus Baysal ve Selçuk Kaplan yapacak.
MANİSA FK- KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI MI?
TFF ve Misli.com arasında yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamalarından izlenebilecek. Manisa FK - Kocaelispor müsabakası da Misli.com uygulaması ve internet sitesi üzerinden izlenebilecek.