AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Manisa'da 5.5 büyüklüğünde yaşanan deprem, İstanbul ve İzmir gibi merkez illerde de hissedildi. Peki, Manisa depremi kaç saniye sürdü? Manisa depremi derinliği kaç km, nerelerde hissedildi?

Manisa'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa Saruhanlı'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun" dedi. Manisa depremi kaç saniye sürdü?

KANDİLLİ 5.1 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Manisadaki depremin büyüklüğünü 5.1, merkez üssünü ise Akhisar ilçesine bağlı Sazoba Mahallesi olarak açıkladı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Kütahya Uşak, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi. Depremin merkez üssüne yakın bölgelerde, araştırmaların sürdüğü bildirildi.

MANİSA DEPREMİNİN DERİNLİĞİ

Deprem Büyüklük : 5.5 (Mw)

Yer : Saruhanli (Manisa)

Tarih-Saat : 26.06.2020, 10:21:11

TSİ Enlem : 38.7676 N

Boylam : 27.8018 E

Derinlik : 9.29 km

Detay : https://deprem.afad.gov.tr/depremdetay?eventID=476470…

KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından henüz kaç saniye sürdüğüne dair bilgi paylaşılmadı. 28 Ocak'taki deprem yaklaşık 10 - 15 saniye kadar hissedildi.28 Oca 2020

En yakın 5 yerleşim merkezi Türkiye MANISA SARUHANLI KUMKUYUCAK 3.10 Türkiye MANISA AKHISAR SAZOBA 3.45 Türkiye MANISA GOLMARMARA TIGINLI 4.30 Türkiye MANISA AKHISAR BEYOBA 5.01 Türkiye MANISA AKHISAR AKSELENDI 6.68

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Bu depremin ardından bölgede büyüklükleri 2.4 ile 3.6 olan 5 deprem daha oldu. Depremin merkez üsleri Saruhanlı ve Akhisar olarak açıklandı

22 OCAK'TA 5.4 İLE SALLANMIŞTI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde 5 metruk bina yıkılmış, bazı binalarda çatlaklar oluşmuş, 3'ü yüksek yerden atlayan, 1 panik atak geçiren 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Bu depremin ardından da bölgede çok sayıda deprem olmuştu.