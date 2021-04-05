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Manisa'daki toplu intihar olayında flaş gelişme!

05 Nisan 2021 Pazartesi - 8:26 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 8:32

Manisa’da, bir arkadaşları aşırı dozdan ölünce, intihar videosu çekip canlarına kıyan gençlerin kan örnekleri incelendi. 4 gencin kısa sürede bağımlılık yapan “delirten uyuşturucu” kullandığı belirlendi.


Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, geçen 31 Ocak'ta bir bağ evinde buluşan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal, uyuşturucu alarak eğlendi.
 
Ümit Zangal aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybedince, diğer 3 genç de uyuşturucu etkisindeyken toplu intihar kararı aldı. İntihar öncesi veda videosu çekerek ailelerine gönderin gençler, Ümit Zangal'ın cesedini otomobile koyup 500 metre ilerideki Akçeşme Mevkii'ne giderek, av tüfeğiyle intihar etti.
 
 
KANLARINDA BULUNDU
 
4 genç ile ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı. Gençlerin alınan kan örnekleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. 4 gencin kanında kısa sürede bağımlılık yapan ve halk arasında '"delirten uyuşturucu" ya da "fakir kokaini" olarak bilenen "Kristal met" denilen uyuşturucu madde bulundu.
 
En tehlikeli uyuşturucu maddelerden biri olan "Kristal met" diğer adıyla metamfetamin kullanan kişilerde pozitif düşüncelerin yerini negatif düşüncelere bıraktığı ve bu durumun da intiharlara yol açtığı öğrenildi. Gençlerle ilgili adli tıpta hazırlanan rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
 
 
ŞİZOFREN SEMTPOMLARI
 
Uzmanlar, bu maddeyi kullananlarda şizofren semptomlarının ortaya çıktığını, kullanılmadığı zamanlarda ve yokluğunda ise arkadaşları ve ailelerini düşman olarak görmelerine neden olduğunu belirtti.
 
"Kristal met"in Amerika tarafından savaşa giden askerlerin açlık, susuzluk yaşamamaları ve insanı duygularını kaybetmeleri için üretildiği öğrenildi. (Sabah)
 

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