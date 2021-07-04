Manisa'da TIR'ın altında kalan bisikletli hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde İzmir -Ankara Karayolu Caferbey Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Erdal D. (49) yönetimindeki 45 ADT 485 plakalı otomobile, Caferbey Mahallesi yol kavşağında Murat Sarıyat yönetimindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sarıyata, Ahmet A. (55) idaresindeki 20 YN 169 plakalı TIR çarptı. Sarıyat, TIR'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Sarıyatın cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle İzmir- Ankara Karayolu ise yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.