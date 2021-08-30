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Manisa'da TIR, 4 aracı biçti! 3 ölü, çok sayıda yaralı var

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) |  30 Ağustos 2021 Pazartesi - 18:26 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 19:48

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile çarptığı kazada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara kara yolunda sürücüsü henüz  öğrenilemeyen 45 SC 9121 plakalı tır, Alaşehir Kavşağı yakınlarında yoğun trafik  nedeniyle duraksadı. Bu sırada seyir halindeki mısır yüklü 31 K 1060 plakalı bir  başka tır, önündeki 35 GZ 130 ve 45 SA 3368 plakalı iki otomobili sürükleyerek  duraksayan tıra çarptı.
 
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi  sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki tır arasındaki otomobillerde sıkışan yaralıları  bulundukları yerden çıkardı. Kazada otomobillerde sıkışan Ayşe ve Osman Muslu ile Sevilay  Şahane'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
 
Yaralanan 5 kişi ilçedeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İzmir-Ankara kara yolu kazalı  araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak açıldı.
 

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