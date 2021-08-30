Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- Manisa'da TIR, 4 araca biçti! 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Manisa'da TIR, 4 araca biçti! 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) | 30 Ağustos 2021 Pazartesi - 18:26 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 18:28