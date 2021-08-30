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Manisa'da TIR, 4 araca biçti! 3 ölü, çok sayıda yaralı var

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) |  30 Ağustos 2021 Pazartesi - 18:26 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 18:28

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile çarptığı kazada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.


Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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