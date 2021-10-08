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Manisa'da silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AA |  08 Ekim 2021 Cuma - 20:24 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 20:24

Manisa'nın Gördes ilçesinde silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.


Benlieli mahallesi Maka mevkiinde işçi olarak çalışan H.İ.Y (34),  S.D'ye (36) ait tarlada traktörle mısır silajı toplarken S.D'nin 3 yaşındaki oğlu  E.D silaj makinesine kapıldı.
 
3 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
 

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Manisa Gördes silaj makinesi
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