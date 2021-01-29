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Manisa'da silahlı saldırı sonucu 3 polis yaralandı

AA |  29 Ocak 2021 Cuma - 1:34 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 1:34

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1'i komiser yardımcısı, 3 polis yaralandı.


Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla  Esentepe Mahallesi, Çamlıbel Caddesi'ndeki bir adrese arama yapmaya gelen  polisler, zanlı Şahin C'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücutlarına  isabet eden saçmalarla hafif yaralanan komiser yardımcısı O.S. ile polis  memurları M.Y. ve A.D. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Hayati tehlikeleri bulunmayan polislerin durumlarının iyi olduğu  öğrenildi.
 
Zanlı Şahin C. olay yerine gelen takviye ekiplerce yakalanarak  gözaltına alındı.

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Manisa Alaşehir silahlı saldırı
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