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Manisa'da orman yangını! Kontrol altına alındı!

AA |  25 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:07 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 17:17

Manisa'nın Kula ilçesinde yer yer badem ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Eroğlu ile Başıbüyük mahalleleri arasındaki Çelengöz Sulama Göleti  yakınlarından duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme  Şefliği ekiplerine bildirdi.
 
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 8 arazöz ile Kula, Selendi ve  Alaşehir'den ekipler yangına müdahale etti.
 
Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde  bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.
 
Havadan 1 helikopterin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın  kontrol altına alındı.
 
Yangın nedeniyle bölgede bulunan bir çiftlikteki ağılda hasar oluştuğu  öğrenildi.

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