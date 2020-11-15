Alaşehir Devlet Hastanesi'ne koronavirüs belirtileri üzerine başvuran Işıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Baştük tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Baştürk, dün akşam saat 19.00 sıralarında hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Muhtar Süleyman Baştürk'ün 15 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi. Muhtar Baştürk'ün bugün toprağa verileceği öğrenildi.
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- Manisa'da muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti
Manisa'da muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti
DHA | 15 Kasım 2020 Pazar - 7:26 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 7:42