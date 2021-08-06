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Manisa'da karton ambalaj fabrikasında korkutan yangın

Ersan ERDOĞAN /MANİSA, (DHA)  |  06 Ağustos 2021 Cuma - 1:26 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 1:26

Manisa'da karton ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesinde karton ambalaj üretimi yapılan fabrikada saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kartonların tutuşmasıyla kısa sürede yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Fabrikada hasara yol açan yangın sırasında çalışan personel olmaması olası faciayı önledi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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Manisa ambalaj fabrikası karton
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