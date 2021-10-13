Haberler »

Yaşam Haberleri »

Manisa'da inanılmaz kaza! TIR ile bariyer arasına sıkışarak hurdaya dönen hafif ticari araçtan sağ çıktılar

Manisa'da inanılmaz kaza! TIR ile bariyer arasına sıkışarak hurdaya dönen hafif ticari araçtan sağ çıktılar