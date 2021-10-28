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Manisa'da gece bekçisine silahlı saldırı

AA |  28 Ekim 2021 Perşembe - 1:58 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 1:58

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı.


İlçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda bulunan  fayans deposunda gece bekçisi olarak çalışan Ertuğrul Vural'a (52), yoldan geçen  bir otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce  tabancayla ateş açıldı.
 
Vural, saldırıda bacağından yaralandı.
 
 Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk  edildi.
 
Yaralı Vural, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma  başlattı.

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Manisa Şehzadeler gece bekçisi
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