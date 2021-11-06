06 Kasım 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.584 0.50 EURO 11,2640 0.34
USD 9,6900 0.07 ALTIN 566,370 1.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Manisa'da ele geçirildi! Hepsi cinsel içerikli; hap, jel, sprey, macun...

Emre Saçlı /SALİHLİ (Manisa), (DHA) |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 0:29 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 0:29

Manisa'nın Salihli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bin 474 adet cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi.


Gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün getiren ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri A.G.(54) yönetimindeki aracı ilçe girişinde durdurdu. 
 
Araçta yapılan aramada hap, jel, sprey, macun ve oral jel olmak üzere toplam 1474 adet cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi.
 
Araçta ele geçirilen kaçak cinsel içerikli ürünlere el konulurken, şüpheli A.G. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

ETİKETLER

Manisa Salihli cinsel içerikli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.