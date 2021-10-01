Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Akhisarın kırsal Rahmiye Mahallesi'nde bir kişinin evde sahte içki imal ettiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, eve yaptıkları baskında bidonlar içerisinde yaklaşık 1.6 ton sahte şarap, 4 litre sahte rakı ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirdi. Evde bulunan H.K. (55) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.K.'nın jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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- Manisa'da dev vurgun! Baskında 1.6 ton 'sahte şarap' ele geçirildi
Manisa'da dev vurgun! Baskında 1.6 ton 'sahte şarap' ele geçirildi
Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA) | 01 Ekim 2021 Cuma - 0:27 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 0:27