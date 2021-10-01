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Manisa'da dev vurgun! Baskında 1.6 ton 'sahte şarap' ele geçirildi

Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA) |  01 Ekim 2021 Cuma - 0:27 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 0:27

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda bidonlar içerisinde yaklaşık 1.6 ton sahte şarap ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Akhisarın kırsal Rahmiye Mahallesi'nde bir kişinin evde sahte içki imal ettiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, eve yaptıkları baskında bidonlar içerisinde yaklaşık 1.6 ton sahte şarap, 4 litre sahte rakı ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirdi. Evde bulunan H.K. (55) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.  H.K.'nın jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 

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Manisa Akhisar operasyon
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