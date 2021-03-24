Manifesto ne demek? TDK sözlüğüne göre manifesto nedir, ne anlama gelir? AK Parti 7. Olağan Kongresi’yle manifesto merak ediliyor!

AK Parti 7. Olağan Kongresi bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü Vahdettin Köşkü’ndeki Kerem Aydınlar Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerden gelen bir soruya "Şu anda sloganlardan yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor. Yapacağım konuşma, adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. İnsan hakları ve ekonomi paketlerini de kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım" açıklaması yapınca, gözler AK Parti Olağan Kongresi’ne çevrildi. Peki, Manifesto ne demek? TDK sözlüğüne göre manifesto nedir, ne anlama gelir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde 2023 seçimlerine dair bir manifesto ve yol haritası açıklayacak. Kongre öncesi manifesto kelimesi araması arttı. "Manifesto nedir, ne demek? Ne anlama geliyor?" sorularına yanıt aranıyor.

MANİFESTO NE DEMEK?

1. Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste

2. Bildiri

3. Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi

MANİFESTO NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Manifesto, İtalyanca manifesto, Fransızca ise manifeste “yeminli ifade veya imzalı bildiri sözcüğünden alınmıştır. Latince manifestum “‘el basılmış şey'” sözcüğünden evrilmiştir. Daha çok bildiri anlamında veya Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açıklanmasında kullanılmaktadır. Ayrıca, terim olarak, Bir yük gemisinde bulunan ticaret mallarını gösteren ve kaptan tarafından yükün boşaltılacağı liman gümrük yönetimine verilen bir bildirgedir.

Turizm ve Otelcilik Terimi Olarakta kullanılmakta olan Manifesto: Gönderilecek yükleri gösteren belge demektir. Sanatta da kullanılan Manifesto: Toplumsal bir hareketin duyurulması düşüncenin belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren yazılara manifesto denilmektedir. Bu bildiri şeklinde de ifade edilmektedir.