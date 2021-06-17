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Manhattan'da yaşayan Türk öğrenciden acı haber! Gülperi'nin sır ölümü...

17 Haziran 2021 Perşembe - 7:39 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 7:39

Son dakika haberine göre; İstanbul’da Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için ABD’nin New York kentine yerleşen Gülperi Türker (24) evinde ölü bulundu. Türker’in banyo yaparken öldüğü ve arkadaşları tarafından bulunduğu bildirildi.


New York’ta tek başına yaşayan Türker’in, Tekirdağ Şarköy’de yaşayan ailesine ulaşan New York polisi acı haberi verirken genç kızın ölüm nedeninin otopsi ve toksikolojiden gelecek rapor sonrasında belirleneceği belirtildi.
 
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Gülperi’nin New York’taki arkadaşları epilepsi hastalığı olduğunu söylerken, New York polisi olası bir cinayet üzerine herhangi bir ize rastlanmadığını, ancak soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Gülperi Türker’in cenazesi otopsi işlemleri sonrasında Şarköy’e nakledilecek. (Hürriyet)

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Türk öğrenci Manhattan Gülperi Türker
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