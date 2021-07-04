Temmuz ayı ile birlikte Türkiye'de sosyal hayat normale döndü. Kademeli Normalleşme Dönemi'nin kısıtlamasız ilk hafta sonunda milyonlar sokaklara, piknik alanlarına ve sahillere akın ediyor. Yasakların kalkmasıyla birlikte pek çok kişi de yasakların olup olmadığını ve özellikle de piknik alanlarında mangal yakmanın serbest olup olmadığını merak ediyor. Peki, Mangal yasağı kalktı mı? Piknik alanlarında mangal yasak mı? Sahillerde mangal yakmak yasak mı? Mangal yakmak serbest mi? İşte detaylar...

Türkiye 1 Temmuz itibariyle yeni döneme girdi. 1,5 yılı aşkın süredir kısıtlamalar ve yasaklarla devam eden sürecin sonunda aşılamanın yarattığı olumlu gidişatın da Normalleşme dönemine girildi. Kısıtlamasız ilk pazar gününde milyonlar, piknik ve mesire alanlarına, sahillere ve caddelere akın ediyor. Normalleşmenin ilk yasaksız gününde pek çok kişi özellikle mangal yasağının olup olmadığını araştırıyor. Peki, Mangal yasağı kalktı mı? Piknik alanlarında mangal yasak mı? Sahillerde mangal yakmak yasak mı? Mangal yakmak serbest mi? İşte detaylar...

PİKNİK ALANLARINDA MANGAL YAKMAK YASAK MI?

Tam kapanma süreci ve sonrasında piknik ve mesire alanlarında ve sahillerde mangal yapmak yasaklanmıştı. Koronavirüs vaka sayılarının azalmasıyla birlikte kaldırılan yasaklar arasına mangal yasağı da dahil edildi. İçişleri Bakanlığı'nın Kademeli Normalleşme Genelgesi'nde piknik yapmak ve mangal yakmakla ilgili bir karar bulunmuyor. Yeni kararlara göre 1 Temmuz'dan itibaren piknik yerlerinde mangal yapılabilir. Ancak sadece mangal yakılmasına izin verilen yerlerde mangal yapılabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MANGAL İLE İLGİLİ UYARMIŞTI!

Geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı mangal genelgesi yayınlamıştı. Özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonunda vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu ifade edildmişti. Artan orman yangınları ile birlikte mangal ile ilgili kararlar alınmıştı. Buna göre, Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire yerlerinde mangal yakılmasına izin verilmişti.

Ayrıca, Orman Kanununun 76’ncı maddesinde yer alan “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” hükmü yer alıyor. Orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmaması gerekiyor.