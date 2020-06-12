Corona virüs nedeniyle yasaklanan mesire alanları, park, bahçe, plajlar ve piknik alanları normalleşme süreciyle birlikte en çok araştırılan konular arasında geliyor. Sıcak havaların kendini iyice hissettidiği bugünlerde hafta sonunu dışarıda ve piknik alanlarında geçirmek isteyen pek çok kişi internette mangal yasağı kalktı mı? Mangal yasağı ne zaman kalkıyor? Piknik alanlarında mangal yakmak serbest mi? sorularını merak ediyor. İşte mangal yasağı ile ilgili merak edilenler...

Corona virüs sürecinde alınan önlemlerin kademeli olarak esnetilmesiyle birlikte normal hayata dönüş başladı. Hafta sonu yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta pek çok kişi soluğu mesire alanları, park, bahçe, plajlar ve piknik alanlarında aldı.

Hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde hafta sonunu piknik ve mesire alanlarında değerlendirmek isteyen pek çok kişi de internette mangal yasağı kalktı mı? Mangal yasağı ne zaman kalkıyor? Piknik alanlarında mangal yakmak serbest mi? sorularını araştırıyor. İşte mangal yasağı ile ilgili son gelişmeler...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; mesire alanları, park, bahçe, plajlar ve piknik alanları 1 Haziran tarihi itibarıyla açılmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre mangal yasağı halen devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi'nde konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor , yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.

Mangal yakma kısıtlamasının ne zaman sona biteceği ile ilgili açıklama yapılmadı.