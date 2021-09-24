Manevra tedavisi ile vertigo problemleri çözülebilir!

Vertigoya neden olan bazı hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılan manevra tedavi yöntemini Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Şenol Polat sizler için anlattı.

Kulak kristallerinin yer değiştirmesi ya da kayması vertigonun tedavi edilebilen en sık sebeplerinden biridir. Kadınların %3,2’si erkeklerin ise %1,6’sının vertigo hastalığına yakalanma riski bulunmaktadır. Yaşın ilerlemesi ile birlikte vertigoya yakalanma riski artmaktadır. Sıklıkla 51 ile 57 yaş arasında görülmektedir.

Vertigo ile gelen hastalarda en önemli aşamalardan biri hastaya doğru tanı konulmasıdır

Uzman hekime hasta öyküsünü detaylıca anlatmalıdır ve belirtiler açıkça ifade edilmelidir. Vertigo nedenli baş dönmeleri santral baş dönmeleri ve periferik baş dönmeleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Periferik baş dönmesi ise iç kulak ve denge sinirinden oluşmaktadır. Santral baş dönmeleri ise merkezi sinir sisteminde yer alan problemlerden kaynaklanmaktadır.

Sıklıkla gözlenen vertigo belirtileri nelerdir?

Vertigo; baş dönmesi olarak Türkçeye çevrilebilir. Hastalıktan ziyade şikayet veya belirti anlamındadır. Baş dönmesi, dengesizlik, sersemlik, boşlukta olma hissi gibi şikayetleri içerir. İç kulak kristallerinin iç kulak kanallarına kaçması nedeni ile oluşan vertigoda, baş dönmesi daha çok pozisyon değiştirmekle ortaya çıkar ve çoğunlukla kısa sürer. Hastada baş dönmesi sonrasında sersemlik sarhoşluk hali devam edebilir. Günlük hayatta yatakta sağa sola dönerken, ayakkabımızı bağlarken, çocuğumuzu kucağımıza alırken bu şikayetleri yaşayabiliriz.

Manevra tedavisi

Günümüzde İç kulak kristallerinin iç kulak kanallarına kaçması ya da yer değiştirmesi nedeni ile oluşan vertigoda (benign paroksismal pozisyonel vertigo) tedavi için tercih edilen en önemli yöntem manevra yöntemidir.

Bu yöntemde hastanın etkilenen iç kulak (kulaklar) ve yarım daire kanalı (veya kanalları) belirlenir. İç kulaktaki yerlerinden ayrılan kristaller baş bölgesine uygulanan belirli hareketler ile bulundukları yerlerden uzaklaştırılmaya çalışılır. Yapılan bu hareketlere ise manevra denmektedir. Uygulama sonrasında hastaların büyük çoğunluğunda kısa sürede iyileşme görülür.

İşlem sonrası geçici olarak alınması gereken belli başlı önlemler vardır, bunlar:

- Başın yere paralel gelmemesi,

- Eğilme hareketinden kaçınılması,

- Yüksek yastık ile yatılması.

Ancak unutmamak gerekir uygulanacak bu yöntem mutlaka alanında uzman ve tecrübeye sahip kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi halde geri dönüşü zor olan hastalıklara yol açabilir.