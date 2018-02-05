Mandalinacı Veysel Mutlu kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. YouTube'da en çok izlenen videolar listesinde dünyada ilk 25'e giren Mandalinacı Veysel Mutlu'nun hayatı merak konusu oldu. Murat Boz'un düet yapacağını açıkladığı Mandalinacı Veysel Mutlu'ya dair bilgiler haberimizde...

Mandalinacı Veysel Mutlu kimdir? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Murat Boz ile düet yapma hayali olan Mandalinacı Veysel Mutlu bu istediğini katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında duyurdu. Kısa zamanda Youtube'de fenomen hale gelen Mandalinacı Veysel Mutlu ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

MANDALİNACI VEYSEL MUTLU KİMDİR?

Mutlu 10 yıldır pazarcılık yaptığını belirterek, "Yaklaşık 5-6 senedir şarkı söylemeye başladım. Şarkı söylemeye başlayınca mandalinayı, portakalı şarkılara almaya başladım. "Mandinalar ne güzel tarzı" bir şeyler yazdım. Pazardaki müşterilerden yaklaşım çok iyi oldu. Ben de daha çok gayret etmeye başladım. Instagram 'da attığım gibi birden artmaya başladı. 2 haftalık bir sürede oldu. 3-4 bin takipçim vardı, şimdi 133 bine çıktım. Beni seven insanlar çok" dedi.