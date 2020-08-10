Manchester United – Kopenhag maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa ligi Kopenhag - Manchester United kadrosu 2020!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Covid 19 salgını nedeniyle ertelenen ve uzun bir süredir oynanamayan çeyrek final maçında bugün Manchester United-Kopenhag karşı kaşıya gelecek. Manchester United, son 16 turunda LASK Linz'i elerken, Kopenhag da Medipol Başakşehir'i saf dışı bıraktı. Peki, Manchester United-Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Kopenhag - Manchester United kadrosu 2020 ve detaylar…
MANCHESTER UNİTED – KOPENHAG MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak olan Manchester United – Kopenhag maçı bugün (10 Ağustos) TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadelenin hakemi ise Clement Turpin olacak. Clement Turpin'nin yardımcılıklarını da Nicolas Danos ve Cyril Gringore üstlenecek.
Maç beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Romero, Dalot, Maguire, Bailly, Williams, McTominay, Fred, Pogba, Bruno Fernandes, Martial, Rashford
Kopenhag: Johansson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Stage, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann
Manchester United'da Phil Jones sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Kopenhag'da ise cezalı Santos ile Sigurdsson, Fischer, Thomsen mücadelede yer alamayacak.