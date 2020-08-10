Manchester United – Kopenhag maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa ligi Kopenhag - Manchester United kadrosu 2020!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri covid 19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalinde Manchester United ile Kopenhag mücadele verecek. Peki Manchester United-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kopenhag - Manchester United kadrosu 2020…

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Covid 19 salgını nedeniyle ertelenen ve uzun bir süredir oynanamayan çeyrek final maçında bugün Manchester United-Kopenhag karşı kaşıya gelecek. Manchester United, son 16 turunda LASK Linz'i elerken, Kopenhag da Medipol Başakşehir'i saf dışı bıraktı. Peki, Manchester United-Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Kopenhag - Manchester United kadrosu 2020 ve detaylar…

MANCHESTER UNİTED – KOPENHAG MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak olan Manchester United – Kopenhag maçı bugün (10 Ağustos) TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadelenin hakemi ise Clement Turpin olacak. Clement Turpin'nin yardımcılıklarını da Nicolas Danos ve Cyril Gringore üstlenecek.

Maç beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Romero, Dalot, Maguire, Bailly, Williams, McTominay, Fred, Pogba, Bruno Fernandes, Martial, Rashford

Kopenhag: Johansson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Stage, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann

Manchester United'da Phil Jones sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Kopenhag'da ise cezalı Santos ile Sigurdsson, Fischer, Thomsen mücadelede yer alamayacak.