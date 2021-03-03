Manavlar kaça kadar açık, manavlar kaçta açılıyor-kapanıyor? Manav çalışma saatleri değişti!

Manav çalışma saatleri değişti. Manavlar saat kaçta açılıyor? sorusu merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle marketlerin, manavların çalışma saatlerine yeni bir düzeleme yapıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere gönderilen “İşyerlerinin Çalışma Saatleri” konulu genelge göre, Manavlar kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir genelge gönderdi. Genelgeye göre, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb. işyerlerinin çalışma saatleri düşük, orta ve yüksek risk grubundaki iller için düzenlendi. Manavlar kaça kadar açık, manavlar kaçta açılıyor-kapanıyor?

MANAV ÇALIŞMA SAATLERİ: MANAVLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

2 Mart'ta başlayan normalleşme ile beraber, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki market, manav, kasapların çalışma saatleri güncellendi. Alınan karara göre, market, manav, kasap, berber, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki bu illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı'nda, illerin risk grubuna göre kademeli olarak kısıtlamaların esnetileceği kararlaştırılmıştı.