Manavgat yangın neden çıktı? Manavgat orman yangını söndürüldü mü, kontrol altına alındı mı? Manavgat Belediye Başkanı yangın açıklaması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktadan yangın çıkan yangın poyrazın etkisiyle hızla yayıldı, mahalle ve köylere ulaştı. Yangın nedeniyle oluşan dumandan göz gözü görmezken, 3 kişinin ölüm haberi geldi. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Peki, Manavgat yangın neden çıktı, sabotaj ihtimali var mı? İşte Manavgat yangını son durum

Manavgat yangını tüm Türkiye’yi derinden üzdü. 4 farklı yerden çıkan yangın rüzgar nedeniyle hızla yayılarak yerleşim yerlerine indi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, 4 mahalle boşaltıldı. Devlet hastanesinde ise ayakta hasta kabul edilmiyor. Peki, Manavgat orman yangını neden oldu? Manavgat orman yangını söndürüldü mü? Manavgat Belediye Başkanı yangın açıklaması ve son durum…

MANAVGAT YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda saat 12.00'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ediyor.

Manavgat'taki yangının 4 farklı noktada başladığı ve poyraz nedeniyle hızla mahallelere ilerlediği bildirildi. Yangının 4 farklı noktadan çıkması sabotaj iddiasını da gündeme getirdi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit yaptığı son dakika açıklamasında, yangının çıkış nedeniyle ilgili de değerlendirmede bulundu.

Yiğit, "Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Sebebi ile ilgili yoğun bir çalışma söz konusu. Sebebini yetkililer açıklayacak." dedi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SABOTAJA DİKKAT ÇEKTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek yaptığı açıklamada sabotaj durumunun olabileceğine dikkat çekti. Böcek, "Ben bugüne kadar böyle bir yangın görmedim. Düşündürücü olan 4 ayrı bölgede çıkmış olmasıdır. Şu anda tüm itfaiye ekibimiz orada. Herkes elinden geldiğinde havadan karadan söndürme işlemleri yapılıyor. Bir taraftan 4 mahallemizdeki vatandaşlarımızın evleri boşaltılıyor. İnşallah kısa zamanda can kaybı olmadan bu yangın söndürme işlemi gerçekleştirilmiş olur. 4 ayrı yerde yangın var, hepsini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tahliye işlemleri hızla devam ediyor, aşırı derecede bir duman var, gereği yapılıyor. Herkes burada, sayın Bakan da geliyor, az sonra o da Manavgat'ta olacak. Can kaybı bilgisi henüz yok, olmayacaktır inşallah" açıklamasında bulundu.

1 KÖY TAMAMEN YANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesinde çıkan yangın Evrenseki'ye ulaştıktan sonra 1 köyün yüzde 100'ü bir köyün ise yüzde 50'si yandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi. "Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.