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Manavgat'taki yangında 'kırmızı çarpı' detayı! Tek tek işaretlendi
Manavgat'ta 28 Temmuz günü dört ayrı kırsal mahallede çıkan orman yangınında toplam 2 bin 800 ev etkilendi. Yangın devam ederken, sayı da artmaya devam ediyor. Bölgede yanan evler yetkili kişiler tarafından kırmızı çapıyla işaretlendi.
Çevre ve Şehircilik bakanlığı ile jandarma ekipleri, yangında zarar gören Bucakşeyhler Mahallesi'nde yıkımına karar verilen evleri tek tek işaretliyor. Yıkılacak evlerin duvarına sprey boyayla kırmızı çarpı işareti konuluyor.