Manavgat'taki yangın sonrası felç geçirmişti: Tuğba Özay'ın son durumu belli oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinden başlayan yangınlarda birçok mahalle ve ev zarar görmeye devam ediyor. Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan manken Tuğba Özay, dün yaptığı paylaşımda yardım istemişti.

Manavgat'ta çiftliğinin yandığını söyleyen Tuğba Özay, yaşananların ardından felç geçirdiğini aktarmıştı. Özay, hastaneden yayımladığı video da "Her yer yandı. Dünden beri yalvarıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÇİFTLİĞİNDE SIKINTI YOK!

Özay'ın sağlık durumu ve çiftliğine ilişkin son açıklama, ünlü mankenin yakın dostu, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'dan geldi. Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğunu ifade eden Akay, "Tuğba Özay'ın Manavgat Poyraz Çiftliği'nde hiçbir sıkıntı yok. Yakınlarına kadar gelen yangına müdahale edilmiş" dedi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞ

"Güvenlik güçleri olay yerine insanların girmesine izin vermediğinden, Tuğba Özay da bilgi alamayınca sinir krizi geçirdi" diyen Akay, "Ancak Tuğba'nın sağlık durumu şu an çok iyi ve annesinin yanında dinleniyor. Yangınlar devam ediyor ve içimiz yanıyor. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.