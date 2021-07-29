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Manavgat'ta yangında ölen var mı?

29 Temmuz 2021 Perşembe - 15:58 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 15:58

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan yangına müdahale sürüyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangınla ilgili son durumu aktardı. Şükrü Sözen, "Çok büyük yangın. Dün 12.00 gibi başladı. 4 ayrı noktada başladı ve halen devam ediyor. En büyük olumsuzluk çok geniş bir havzada sürüyor" dedi. Sözen, "7-8 mahallenin tamamen yok olduğunu biliyorum. Hala devam ediyor, en büyük olumsuzluk çok etkili bir rüzgar var." ifadelerini kullandı. AFAD da Manavgat'taki acı bilançoyu açıkladı. Peki, Manavgat'ta yangında ölen var mı? İşte detaylar...


Antalya Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 4 ayrı noktada başlayan yangın 7-8 mahallenin tamamen yok etti. AFAD da Manavgat yangınının bilançosunu açıkladı.
 
 
MANAVGAT'TA YANGINDA ÖLEN VAR MI? 
 
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Antalya Manavgat'taki orman yangınında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 138 vatandaşımız etkilenmiştir. Yangından etkilenen 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir." açıklamasını yaptı. 
 
 

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