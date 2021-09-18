Manavgat'ta ormanı yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı!

Sorgun mahallesi Sorgun Çamlık bölgesinde 3 ayrı yerde yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, arazözler ve işçilerle yapılan müdahaleyle yangınlar büyümeden söndürüldü.
Orman ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede, çakmakla yangın çıkarmaya çalışan S.K'yi suçüstü yakaladı.
Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
S.K'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, daha önce yangında hasar gören evine ve durumuna dikkati çekmek amacıyla yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.
Çakmakla yangın çıkarıp, kaçtığını aktaran S.K'nin Manavgat ilçesinde 14 Eylül'de de Sorgun ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık bir dönüm alanın zarar gördüğü yangını da çıkardığı bildirildi.