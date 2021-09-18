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Manavgat'ta ormanı yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı!

AA |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 19:18 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 19:18

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü.


Sorgun mahallesi Sorgun Çamlık bölgesinde 3 ayrı yerde yangın başladı.
 
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, arazözler ve işçilerle  yapılan müdahaleyle yangınlar büyümeden söndürüldü.
 
Orman ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede, çakmakla yangın  çıkarmaya çalışan S.K'yi suçüstü yakaladı.
 
Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
 
S.K'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, daha önce yangında hasar gören  evine ve durumuna dikkati çekmek amacıyla yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.
 
Çakmakla yangın çıkarıp, kaçtığını aktaran S.K'nin Manavgat ilçesinde  14 Eylül'de de Sorgun ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık bir dönüm alanın zarar  gördüğü yangını da çıkardığı bildirildi.
 
  
 

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Antalya Manavgat orman yangınları
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