Mamutlar geri dönüyor! Yeniden doğacaklar

Program Asya fillerini Kuzey Kutbu'ndaki yaşama uyacak şekilde ayarlayarak korumaya yardımcı olmanın bir yolu olarak sunuldu.

Ekip ayrıca, melezleri Kuzey Kutbu bozkırlarına sokmanın, bozulmuş habitatı restore etmeye ve küresel ısınmanın bazı etkileriyle mücadele etmeye yardımcı olabileceğini iddia etti.

Ekip özellikle, fil-mamut karışımlarının ağaçları devireceğini ve böylece Arktik otlaklarının yenilenmesine yardımcı olacağını ve bunun da zemini serin tutacağını savundu.

CRISPR KULLANACAKLAR

Şirket bunu başarmak için gen düzenleme aracı olan CRISPR'ı kullanacaklar. 2020'de Nobel Edebiyat Ödülü'nün verildiği bu teknolojiyle yeniden yünlü mamutların dünyada otlayabileceğine inanılıyor.

Mamutları 10 bin yıl önceki haliyle geri getirmek mümkün değil. Çünkü onların büyüyebileceği bir rahim bulmak mümkün değil. Ancak onların soğuğa dayanıklı fil versiyonları gen dizilimiyle doğabilir.

Şirketin amacı 4-6 yıl arasında ilk yavruların dünyaya gelmesini sağlamak. Colossal ilk başta mamut embriyolarını büyütmek için yapay rahimler kullanacak. Burada bir noktaya kadar gelişen emrbriyolar filin rahmine bırakılacak.

Colossal amaçlarının bir Jurassic Park yaratmak olmadıklarını savunuyor. Yine de eğer mamutlar dünyaya gelirse Jurassic Park'ın gerçek dünyadaki haline benzetilen Rusya 'daki Pleistocene Park'a bırakılacak.

Tabi havalar ısındığı için yok olan bir türün geri getirilmesi havaların daha da sıcak olduğu bir dönemde ne kadar işe yarayacağı bilinmiyor.