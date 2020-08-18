Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği konuşulan 27 yaşındaki Senegalli golcü Mame Thiam hakkında yapılan araştırmalar arttı. Mame Thiam kimdir? Mame Thiam hangi mevkide oynuyor? Mame Thiam golleri…

27 yaşındaki Senegalli golcü Mame Thiam, Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Sarı-Lacivertliler resmi açıklama öncesi sosyal medya hesabından 'ateş' emojisi paylaştı. Mame Thiam kimdir? Mame Thiam hangi mevkide oynuyor ve kaç gol attı?

MAME THİAM KİMDİR?

1992 yılında Senegal'de dünyaya gelen Thiam, forvet bölgesinde görev yapıyor. 1.85 boyunda ve 79 kilo olan Thiam’in, Fenerbahçe'yle transfer konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam geçen sezon Süper Lig 'e geldi. 1992 doğumlu Senegalli santrfor geçtiğimiz sezonu 11 gol - 4 asist ile tamamladı. Ayrıca Thiam bu sezon Fenerbahçe'ye karşı da bir gol attı.

MAME THİAM KARİYERİ

Profesyonel kariyerine, 2010 yılında Inter ile başlayan golcü futbolcu, 27 yaşında. Daha sonra sırasıyla Avellino, South Tyrol, Lanciano, Juventus, Lanciano, Zulte Waregem, PAOK, Empoli, Esteghlal, Ajman, Kasımpaşa kulüplerinde oynadı.

KAÇ GOL ATTI?

Senegalli santrfor geçtiğimiz sezonu 11 gol - 4 asist ile tamamladı